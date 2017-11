Oroscopo Capricorno del 16 novembre 2017

Oroscopo del 16 novembre 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno: un concreto aiuto…

E’ un bel giovedì: arriva un concreto aiuto da una persona o dal… destino, ci sarà un’opportunità da cogliere al volo. Giove in Scorpione sarà d’aiuto a mettervi, positivamente e per vari motivi, al centro dell’attenzione! Potreste anche voler raggiungere un nuovo obbiettivo, personale o lavorativo, ed il momento ideale per impegnare tutte le energie a vostra disposizione.

