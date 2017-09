Oroscopo Capricorno del 16 settembre 2017

Oroscopo del 16 settembre 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno: persuasi di avere ragione…

Nel periodo, come questo, governato dalla Vergine la sicurezza in voi stessi è al massimo. Ma può essere che nel fine settimana, qualcuno vi faccia dubitare di voi e delle vostre opinioni. Nella conversazione, sia chiaro, avrete la meglio, sarete persuasi di aver ragione, di non sbagliare ma vi troverete di fronte a persone testarde, che potrebbero mettere in discussione ciò che dite.

