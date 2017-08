Oroscopo Capricorno del 17 agosto 2017

Oroscopo del 17 agosto 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno: cosa cercate?

Fate sempre in modo di essere i migliori, i più efficienti ma alla fine, cosa andate cercando? Lo sapete? Ponetevi questa domanda. A furia di perfezionismo, talvolta arrivate a stressarvi anche quando nessuno ve lo chiede. E in vacanza non è che cambiate abitudini… Nati verso il 9,10,11 gennaio: in programma, un appuntamento d’amore.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]