Oroscopo Capricorno del 17 aprile 2017

Oroscopo del 17 aprile 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno: una decisione importante…

La Luna nel vostro segno è in armonia con Mercurio nel – vostro – settore del tempo libero: potreste scoprire un rinnovato interesse per uno sport o appassionarvi a una nuova attività. Inoltre, la giornata è ideale per prendere una decisione importante riguardante una questione familiare: agire ora, può portare a una positiva evoluzione della stessa.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]