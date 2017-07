Oroscopo Capricorno del 17 luglio 2017

Oroscopo del 17 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno: un ottimo intuito che…

Avete un ottimo intuito per tutto quanto riguarda il futuro: sapete cogliere qualsiasi occasione che vi metta in condizione di progredire. State entrando in un momento di positiva evoluzione ma è indispensabile che nessuno metta il becco sulle vostre scelte, non permettetelo. Terza decade: stringete i denti, i pugni, tutto ciò che volete poiché a fine settimana, l’atmosfera tornerà più tranquilla.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]