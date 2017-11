Oroscopo Capricorno del 17 novembre 2017

Oroscopo del 17 novembre 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno:

amicizia e solidarietà…

Sensibili alla congiunzione Luna-Venere in Scorpione che si compie nel vostro settore dell’amicizia e della solidarietà. Il vostro è un segno pragmatico e se c’è da dare una mano, lo fate senza esitare o vi organizzate in modo che lo faccia qualcuno: non siete persone che abbandonano un amico alle prese con un problema. Più in generale, lasciate che nel lavoro o nella vita personale, a guidarvi sia l’istinto.

