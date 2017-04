Oroscopo Capricorno del 18 aprile 2017

Oroscopo del 18 aprile 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno: un po’ di ansia…

La Luna nel vostro segno forma una dissonanza con Urano, aspetto che rischia di scatenare un po’ di ansia… In questo momento, in particolare la terza decade, vi sentite in crisi ma ricordate che avete belle carte da giocare, soprattutto se avete seguito i consigli dei pianeti che, vita lavorativa o privata, vi chiedono di operare un cambiamento.

