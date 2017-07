Oroscopo Capricorno del 18 luglio 2017

Oroscopo del 18 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno: un bel progresso…

L’aspetto armonioso tra Venere e Giove, sul vostro segno ha un impatto positivo nel lavoro: in vista c’è un bel progresso. Si aprono porte e portoni che sembravano chiusi per sempre; non solo, l’aspetto indica l’arrivo di nuove relazioni molto influenti che, da un punto di vista professionale, saranno una manna dal cielo.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]