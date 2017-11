Oroscopo Capricorno del 18 novembre 2017

Oroscopo del 18 novembre 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno:

accettare un aiuto…

Il Novilunio in Scorpione per il vostro segno è stimolante e, in particolare, per un progetto che da mesi vi fa stare in tensione ma ora, dovreste ricevere un aiuto. Per cui, visto che ne avete bisogno, non è il momento di lasciar parlare l’orgoglio! Seconda decade: furiosi per un rifiuto, pensate – e forse non avete torto – che qualcuno vi metta i bastoni tra le ruote.

