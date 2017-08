Oroscopo Capricorno del 19 agosto 2017

Oroscopo del 19 agosto 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno: nuove idee da…

Anche se in vacanza potreste essere in attesa di una risposta a una richiesta o di una conferma per un nuovo incarico… Per fortuna avete tonnellate di pazienza: dovrete aspettare ancora un pochino. Meglio, invece, se state lavorando a un progetto in team: potrebbero nascere nuove idee da convidere ed è noto che l’unione fa la forza! Tutti, ne otterrete dei vantaggi.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]