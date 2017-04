Oroscopo Capricorno del 19 aprile 2017

Oroscopo del 19 aprile 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno: possessivi e gelosi…

Emerge un aspetto della personalità che raramente mostrate: oggi siete molto possessivi e gelosi anche se tentate di nasconderlo all’altro. Non perché proviate imbarazzo ma solo perché penserete che non è giusto esprimere questo tipo di sentimenti. Il fatto è possono tormentarvi interiormente e meno ne parlate e tanto più possono farvi male. In generale, non sono frutto della vostra immaginazione…

