Oroscopo Capricorno del 19 luglio 2017

Oroscopo del 19 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno: più leggeri…

Delle due l’una: siete al lavoro e un/a collega potrebbe con vostra soddisfazione, tentare di “rimorchiarvi” oppure già siete in vacanza e vi sentite più leggeri. Nell’uno e nell’altro caso, dimenticate le abituali responsabilità e, per il Capricorno, è il modo migliore per rilassarvi davvero… Per cui, in questo senso, esagerate: prendete le cose meno sul serio, in particolare quei dettagli che non meritano attenzione, tempo ed energie.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]