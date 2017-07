Oroscopo Capricorno del 2 luglio 2017

Oroscopo del 2 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno:

l’approvazione…

Vorreste probabilmente intraprendere qualcosa ma c’è chi mette i bastoni tra le ruote, non approva. Ma è proprio l’approvazione ciò che volete? Ci sono dei momenti, e questo è uno, in cui è bene fare ciò che sentite sia meglio per voi. Seconda decade: ad angosciarvi potrebbe essere una crisi di coppia o con un genitore. Potreste essere vittime del potere dell’altro/a o della sua aggressività.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]