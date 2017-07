Oroscopo Capricorno del 20 luglio 2017

Oroscopo del 20 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno: lucciole per lanterne…

Marte in Leone, da oggi, si piazza nel vostro settore che parla di gelosie e rivalità: attenzione a non avvelenarvi la vita, cercate di avere fiducia con chi vi circonda. In particolare con il partner a cui attribuirete intenzioni che sicuramente non ha… Sarete convinti di leggere la loro mente come se fosse un libro aperto ma, nella maggior parte dei casi, rischierete di scambiare lucciole per lanterne.

