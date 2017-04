Oroscopo Capricorno del 21 aprile 2017

Oroscopo del 21 aprile 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno: sotto pressione…

Marte entra in Gemelli e, nel corso del transito, sarete sotto pressione: nel lavoro dovrete dare molto, vi aspettano orari infernali ma attenzione a scatenare discussioni… In ogni caso, è possibile che il tutto riguardi l’abitazione, siate costretti a fare dei lavori: qualcosa da riparare, ad esempio, o tinteggiare le pareti. Sicuramente non avrete tempo di annoiarvi.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]