Oroscopo Capricorno del 21 luglio 2017

Oroscopo del 21 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno

Un progetto, o un’idea, a cui vi interessate dall’inizio dell’anno ora potrebbe trovarsi in una fase cruciale. Potrebbe essere necessaria una decisione, per valutare se il progetto va spostato in fondo alla lista delle priorità o, al contrario, dovete impegnarvi di più per portarlo avanti. Nel secondo caso, ponete fin da ora le basi, datevi da fare: mettere la prima pietra è fondamentale.

