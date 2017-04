Oroscopo Capricorno del 22 aprile 2017

Oroscopo del 22 aprile 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno: spostamenti e incontri…

Cielo astrale positivo per tutto il fine settimana, in programma potrebbe esserci un piccolo spostamento, ma anche incontri e conversazioni interessanti, piacevoli attività che vi coinvolgono in modo positivo. Ne avete bisogno, visto che attulmente il lavoro chiede più impegno del solito. Se vi sentite eccessivamente carichi di energie, ricordate che lo sport o il movimento in generale, può aiutarvi a canalizzarle.

