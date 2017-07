Oroscopo Capricorno del 22 luglio 2017

Oroscopo del 22 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno: rivedere alcune certezze…

Il Sole in Leone accentua il vostro orgoglio, che già normalmente a volte è invasivo… Se volete vivere un periodo rilassante, soprattutto in vacanza, accantonatelo. Non è facile, d’accordo, ma è nel vostro interesse. Potreste trovarvi in situazioni che mettono alla prova proprio l’orgoglio e vi obbligano a rivedere alcune certezze.

