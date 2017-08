Oroscopo Capricorno del 23 agosto 2017

Oroscopo del 23 agosto 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno: una promozione…

Col Sole che entra in Vergine, ad attendervi c’è un eccellente periodo: vi supererete nel lavoro e c’è una forte possibilità che otteniate una promozione. Nella professione, potrebbero anche affidarvi un nuovo settore o avviare un’attività autonoma. In breve, ci sono delle novità che, seppure minime, vi faranno sentire soddisfatti. Infine, non mancheranno delle buone idee…

