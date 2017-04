Oroscopo Capricorno del 23 aprile 2017

Oroscopo del 23 aprile 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno: meglio parlare…

In questo momento, il pudore o più probabilmente l’orgoglio impediscono che vi confidiate. Ma ne avreste, invece, un gran bisogno… E’ un periodo pieno di incertezze, soprattutto per la terza decade, e per far scemare la tensione interiore la cosa migliore sarebbe quella di parlare di ciò che vi contraria parecchio. Cosa rischiate, alla fine, confidandovi? Ponetevi questa domanda.

