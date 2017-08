Oroscopo Capricorno del 24 agosto 2017

Oroscopo del 24 agosto 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno: perdere tempo con…

Il contesto astrale è positivo ma oggi perderete tempo ad aiutare una persona che non fa nulla per se stessa. Il vostro senso del dovere è in primo piano e non potrete fare diversamente, ce l’avreste con voi se non faceste ciò che ritenete giusto. Avere la coscienza tranquilla, per il Capricorno è essenziale e vi muovete così da non avere sensi di colpa.

