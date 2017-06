Oroscopo Capricorno del 24 giugno 2017

Oroscopo del 24 giugno 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno: invece di gestire tutto…

Invece di gestire e fare tutto come spesso vi capìta, oggi chiedete a familiari o amici di condividere i compiti che avete stabilito. In questo modo, nel fine settimana potrete rilassarvi… E’ raro che non facciate le cose da soli: temete che non vengano fatte bene, e dunque non avete fiducia negli altri, o è il bisogno di sentirvi responsabili?

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]