Oroscopo Capricorno del 25 agosto 2017

Oroscopo del 25 agosto 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno: punti di vista diversi e…

Avete difficoltà a vedere le cose allo stesso modo del partner o una persona a voi molto vicina, le opinioni su un problema importante sono totalmente opposte. Raggiungere un accordo potrebbe trasformarsi in un’impresa difficile ma mettervi nei suoi panni può fare la differenza… Non cambierete idea ma, probabilmente, alcune tensioni svaniranno.

