Oroscopo Capricorno del 25 giugno 2017

Oroscopo del 25 giugno 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno: i mezzi per difendervi…

I passaggi, oggi non sono splendidi e se qualcuno vi attacca, non giustificatevi ma prima cercate di preparare una risposta. Rischiate infatti di lasciarvi travolgere dalle emozioni, il che non è da voi, ma quando è troppo… è troppo anche per il Capricorno. E può essere che qualcuno abbia superato i limiti caricandovi, a torto, di una responsabilità che non vi spetta. Ma avete i mezzi per difendervi.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]