Oroscopo Capricorno del 25 luglio 2017

Oroscopo del 25 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno: capire chi vi circonda…

Siete uno dei pochi segni che apprezzeranno il transito, da oggi, di Mercurio in Vergine: coltiverete il vostro lato intellettuale per imparare, capire meglio chi vi circonda ed è proprio tutto ciò che vi piace. Stanerete più fonti di informazione e vi immergerete volentieri… In vacanza, andrete alla scoperta di luoghi storici e in città, potreste iniziare uno stage, un corso di formazione per migliorare la vostra posizione.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]