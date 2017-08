Oroscopo Capricorno del 26 agosto 2017

Oroscopo del 26 agosto 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno: molto diffidenti…

Solitamente non affrontate le situazioni lanciandovi a testa bassa, ancor meno negli affari di cuore. E con Venere in Leone, sarete ancor più sospettosi e riservati. Se vi piacerà una persona, la sottoporrete a un milione di test, prima di accordarle un briciolino di fiducia, la metterete alla prova. In coppia, occhio alla gelosia e alla possessività, cosa che tuttavia potrebbe invece riguardare il partner: in entrambi i casi, potrebbe scatenarsi una piccola crisi ma, tranquilli, nulla di drammatico.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]