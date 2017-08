Oroscopo Capricorno del 27 agosto 2017

Oroscopo del 27 agosto 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno: vento di libertà…

Avvertite questo bel vento di libertà che inizia a soffiare? Le cose cambieranno: realizzerete i vostri progetti o concretizzerete un’idea che dolcemente vi permetterà di liberarvi da alcune catene. A fine anno, Saturno entrerà nel vostro segno per cui, volendo realizzare quanto detto sopra, dovrete lasciare alle spalle qualcosa che ormai appartiene al passato, ma ne guadagnerete in indipendenza.

