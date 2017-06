Oroscopo Capricorno del 27 giugno 2017

Oroscopo del 27 giugno 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno: non siete ingenui…

L’aspetto tra Mercurio e Giove vi espone a un inganno, una persona potrebbe millantare credito… Per fortuna, non siete degli ingenui: in qualsiasi circostanza mantenete il giusto distacco che vi permette di stanare ciò che di falso può esserci nelle parole degli altri. Su un altro piano: evitate di parlare male di colleghi o collaboratori, non sarebbe utile alla vostra reputazione.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]