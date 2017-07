Oroscopo Capricorno del 27 luglio 2017

Oroscopo del 27 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno: l’idea giusta…

Non siete una fucina di idee come il Gemelli o l’Acquario ma quando ne avete una, si può esser certi che è quella giusta. Soprattutto in questo momento che ricevete il buon aspetto di Mercurio, avete una buona idea da difendere e un super potere di convincere se dovete negoziare qualcosa o persuadere una persona che avete ragione, le vostre opinioni sono le migliori.

