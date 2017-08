Oroscopo Capricorno del 28 agosto 2017

Oroscopo del 28 agosto 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno: una promozione è di nuovo…

Ultimi giorni d’agosto, governati da Giove: delle promesse riguardanti una promozione saranno di nuovo alla ribalta. E penserete in grande poiché ciò potrebbe rappresentare un enorme cambiamento (anche se voi li detestate). Se non si tratta di un reale cambiamento ma solo dell’evoluzione logica della carriera, potreste avere una sorpresa spiacevole.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]