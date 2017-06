Oroscopo Capricorno del 28 giugno 2017

Oroscopo del 28 giugno 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno: tenere in considerazione…

Potrebbero rimproverarvi una decisione presa o che state per prendere, ma può essere che non l’abbiate spiegata in modo esaustivo? Tenere in considerazione i sentimenti di chi vi circonda è importante… Non potete imporre alcune cose senza dare spiegazioni, perché le le state facendo ma soprattutto, come le farete. Spesso, a impedirvelo è l’orgoglio.

