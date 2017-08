Oroscopo Capricorno del 29 agosto 2017

Oroscopo del 29 agosto 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno: più riservati del solito…

Più riservati del solito, probabilmente per prudenza nei confronti di una persona che vorrebbe convincervi che non siete sulla strada giusta. Molto perspicaci, capirete immediatamente dove l’altro vuole arrivare ma sarà persuasiva e senza farvi cambiare idea, vi spingerà a porvi delle domande. E forse potrebbe esservi utili, soprattutto se in vista c’è una decisione importante.

