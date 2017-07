Oroscopo Capricorno del 29 luglio 2017

Oroscopo del 29 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno: amicizia e solidarietà…

Domenica in cui in primo piano c’è amicizia e solidarietà ed è possibile che voi, i solitari dello zodiaco, siate contenti di partire in gruppo per le vacanze. E grazie alla presenza di Venere in Cancro, da domani, c’è da pensare che vi integrerete facilmente nel gruppo. Nati il 22,23 dicembre: sensazione di non essere amati abbastanza o di non amare più…

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]