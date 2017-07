Oroscopo Capricorno del 3 luglio 2017

Oroscopo del 3 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno:

non riuscite a cancellare…

Dovrete gestire con pazienza un partner – affettivo o professionale – un po’ complicato, che tende a scatenare tensioni… A meno che ciò sia ormai alle vostre spalle ma, anche in questo caso, non siete un segno che dimentica dall’oggi al domani. Non riuscite a cancellare magicamente le situazioni come, ad esempio, accade al Pesci: su voi hanno un effetto durevole ma va detto che siete anche i migliori quando si tratta di trovare le soluzioni giuste.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]