Oroscopo Capricorno del 3 settembre 2017

Oroscopo del 3 settembre 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno: una decisione che…

Sul fronte familiare, una decisione potrebbe rappresentare una sorta di rivoluzione e, per questo, sarete esitanti se portarla o meno avanti… Un’incertezza che andrà avanti per un po’ di tempo, sarà motivo di ritardo e successivamente potreste accorgervi che sarebbe stato meglio seguire l’istinto. Evitate, dunque, di fare una scelta con la consueta razionalità e sarà un bene per tutti gli interessati.

