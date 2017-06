Oroscopo Capricorno del 30 giugno 2017

Oroscopo del 30 giugno 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno: responsabili di tutto e tutti ma…

Nel fine settimana, la tendenza consueta a sentirvi responsabili di tutto e tutti, sarà accentuata ma cercate di restringere il campo… Occupatevi soltanto di chi vi è accanto, in particolare dei figli e, al limite del partner. Ma non fatevi carico automaticamente di chi vi circonda ed è adulto: è un modo per farli sentire dipendenti e non tutti gradiscono a meno che, lo chiedano apertamente.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]