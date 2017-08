Oroscopo Capricorno del 31 agosto 2017

Oroscopo del 31 agosto 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno: la reazione di una persona cara…

La Luna nel vostro segno vi rende più sensibili, più empatici. Ma la reazione di una persona cara potrebbe deludervi… Siete coscienti del valore di ciò che date agli altri ma per loro non è detto sia così. Ed è possibile, per questo, che alziate quel muro che spesso vi separa dagli altri ma solo per proteggervi, non per isolarvi. Ma il risultato, alla fine, è identico.

