Oroscopo Capricorno del 4 luglio 2017

Oroscopo del 4 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno:

accantonate l’orgoglio…

E’ arrivato il momento di sgomitare per ottenere la promozione che meritate. Se non lo farete, l’occasione rischia di passarvi sotto il naso ed è un peccato poiché aprire interessanti orizzonti… Tutto dipenderà da voi, dal vostro comportamento e in particolare dall’orgoglio: accantonatelo e ciò che dovete per ottenere ciò a cui avete diritto!

