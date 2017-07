Oroscopo Capricorno del 5 luglio 2017

Migranti: Franza o Spagna, stessa magagna

ROMA - Migranti: Franza o Spagna, stessa magagna. Francia, Spagna e aggiungete anche senza timore di sbagliare Austria e Olanda e Belgio e qualunque altro Stato d'Europa se solo ce l'avesse un confine con l'Italia. Tutti li chiudono i loro confini ai migranti che, sbarcati in Italia, volessero uscirne per andare in Francia, Spagna, Austria, Olanda, Belgio...