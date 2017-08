Oroscopo Capricorno del 6 agosto 2017

Oroscopo del 6 agosto 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno:

sorprenderete…

Solitamente siete prevedibili ma non oggi… Darete delle sorprese, non vi muoverete come al solito e stupirete chi vi circonda. Ciascun Capricorno a modo suo e sarebbe difficile dare i dettagli ma sembra che farete il contrario di quanto ci si aspetta da voi: che si tratti di denaro o di sentimenti. Nati a fine dicembre: siete più affettuosi del soli, pronti a esprimere i vostri sentimenti.

