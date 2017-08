Oroscopo Capricorno del 7 agosto 2017

Oroscopo del 7 agosto 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno:

un’attenta gestione…

Plenilunio in Acquario: oggi e nei prossimi giorni, le questioni finanziarie potrebbero sollecitare forti emozioni e richiedere un’attenta gestione. Riflettete dunque, se state per lanciarvi in un acquisto costo poiché prima vengono altre e più urgenti spese. Per cui, pianificate e sfruttate al meglio il vostro denaro.

