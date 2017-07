Oroscopo Capricorno del 7 luglio 2017

Oroscopo del 7 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno: particolarmente sensibili…

Particolarmente sensibili alle esigenze di chi vi circonda, il che può rendere difficile dare un consiglio, un suggerimento o correggere il tiro. Ma nei prossimi giorni, capirete che non avrete altra scelta se non quella di parlare chiaro e tondo: e non è detto sia poi così negativo… Terza decade: rifiuterete con determinazione alcuni limiti che vi verranno imposti oppure un cambiamento si concretizzerà bruscamente.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]