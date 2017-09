Oroscopo Capricorno del 7 settembre 2017

Oroscopo del 7 settembre 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno: battagliare continuamente ma…

Soli, contro il mondo intero… Non è raro che proviate la sensazione di dover battagliare continuamente per assicurarvi la “sopravvivenza” nel lavoro. Avete prove concrete che gli altri vi apprezzano ma non vi bastano – né mai basteranno – siete ansiosi e temete sempre di sbagliare. Procedete con maggiore sicurezza!

