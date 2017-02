Oroscopo Capricorno del 8 febbraio 2017

Oroscopo del 8 febbraio 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno: sulle montagne russe…

Una giornata in cui vi sembrerà di stare sulle montagne russe: il vostro, o altrui, umore avranno un peso eccessivo sul benessere personale e vi impedirà di mantenere l’abituale equilibrio. Per fortuna, il passaggio della Luna in Cancro durerà poche ore… Nati intorno al 12,13 gennaio: nelle prossime settimane, probabilmente dovrete prendere una decisione drastica.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com