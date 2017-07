Oroscopo Capricorno del 8 luglio 2017

Oroscopo del 8 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno:

il controllo delle emozioni…

Controllo totale delle emozioni o, quanto meno, cercherete di non mostrare nulla di ciò che provate. Avrete l’impressione di poter essere colti in fallo… E che di male?! Cosa c’è di vergognoso nel provare, sentire alcune emozioni esattamente come gli altri? Forse è l’orgoglio a suggerire questo atteggiamento. In ogni caso, anche se avete difficoltà a controllare le emozioni, evitate di allontare gli altri. La cosa migliore, sarebbe quella di capire perché queste emozioni vi fanno così paura.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]