Oroscopo Capricorno del 9 febbraio 2017

Oroscopo del 9 febbraio 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno: esprimere le emozioni…

L’innata forza interiore, vi aiuterà a lottare contro alcune emozioni che provocano turbamento. Ma non sarebbe meglio tirarle fuori, esprimerle? Le emozioni, se soffocate, provocano agitazione interiore di cui non siete coscienti. Possono trasformarsi in piccoli problemi di salute, d’insonnia o inappetenza. Oppure, senza sapere il perché, provate collera nei confronti di chi vi circonda.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com