Oroscopo Capricorno del 9 settembre 2017

Oroscopo del 9 settembre 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno: leader…

Fine settimana in cui non vi annoierete: farete tutto ciò che vi piace! Non solo, prenderete un’iniziativa che piacerà alle persone care, agli amici. In questo periodo siete leader, quello o quella che decide e prende delle buone decisioni! Se avete dei figli, che sia oggi o domani, troverete qualcosa d’interessante per distrarli.

