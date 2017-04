Oroscopo Sagittario del 21 aprile 2017

Oroscopo del 21 aprile 2017 per i nati sotto il segno del Sagittario: tutto è permesso per…

Marte in Gemelli, da oggi si oppone al vostro Sole: un aspetto che vi chiede di essere concilianti, consensuali, accomodanti, anche se si tratta solo di finzione… Per ottenere ciò che desiderate, tutto è permesso! E in coppia, evitate il braccio di ferro, non cercate la ragione a tutti i costi, accettate che l’altro/a possa avere idee diverse dalle vostre, anche se il fatto vi urta. Non potete pensare che tutti siano sempre d’accordo con voi!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]