Oroscopo Gemelli 3 settembre 2017

Oroscopo 3 settembre 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

essere altrove…

Concedervi una pausa, evadere, essere altrove: è quello che oggi vi farà sentire in sintonia col mondo e vi impedirà di annoiarvi. Per il Gemelli, la cosa peggiore… La noia, per voi equivale a un vuoto e solitamente riempite di attività la giornata proprio per evitarla, oppure fate galoppare la mente pensando a ciò che vorreste fare.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]