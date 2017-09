Oroscopo Gemelli 4 settembre 2017

Oroscopo 4 settembre 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

un ostacolo da superare…

Un ostacolo da superare, forse un rifiuto: il periodo in cui i pianeti sono in Vergine, non vi piace e in più, domani, Marte entra in Vergine (ne riparleremo)… Questa settimana, vi troverete alle prese con un persona che, ancora un volta, potrebbe rimproverarvi di instabilità, incapacità di portare a termine quanto iniziato o fare scelte sbagliate (in particolare seconda decade).

